DEPARTEMENTALES - CHALON 1 - Ca bascule à droite...

Le coup d'essai de 2015 aura été transformé en 2021.

La candidature de la droite en 2015 avait été parasitée par celle de Maxime Thiébaut pour Debout La France. Le canton avait pu préserver sa couleur à gauche sous pavillon de Françoise Verjux-pelletier et Raymond Gonthier, les héritiers en quelque sorte de Christophe Sirugue, qui avait fait de ce canton un fief de la gauche départementale. Dimanche dernier, le Rassemblement National n'avait pas réussi à se maintenir au 2e tour laissant face à face les candidats de Gauche 71 et ceux de la majorité déparmentale. Ce sont finalement Alain Gaudray et Dominique Melin qui remportent la mise ce dimanche... apportant un joli cadeau à André Accary.