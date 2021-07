Le groupe Dynamixx encadré par la Cie chalonnaise Flex Impact et l’école IMPACT SCHOOL / URBAN DANCE se distingue

Les danseuses Emma Krpic, Kenessa Thuriet et Morgane Lingot repartent avec un titre national !

Suite aux rencontres chorégraphiques inter-régionales qui se sont déroulées le 13 juin à Mâcon, les danseuses Emma Krpic, Kenessa Thuriet (vice championne de breaking région Bourgogne Franche-Comté) et Morgane Lingot ont participé le samedi 3 juillet aux rencontres chorégraphiques nationales de Montluçon où se rencontraient pas moins de 570 danseuses et danseurs en provenance de la France entière. Elles représentent l'école de danse chalonnaise IMPACT SCHOOL, leur groupe 100% féminin DYNAMIXX CREW ainsi que la région Bourgogne Franche-Comté. Elles se sont illustrées et ont su briller dans la catégorie des trios. Les danseuses les plus jeunes sont les seules à représenter le style hip-hop sur scène. Le travail et les heures de répétition ont fini par payer. Devant un jury composé de 10 chorégraphes, elles repartent fièrement avec un titre national. C'est très prometteur pour la suite. Nous leur adressons toutes nos félicitations !

L'école de danse chalonnaise 100% hip hop IMPACT SCHOOL | URBAN DANCE a terminé sa saison et prépare la rentrée prochaine. Vous pouvez les rejoindre et venir danser à leurs côtés, des enfants jusqu'au adultes ! Tous niveaux confondus, des débutants jusqu'au confirmés !

Pour vous renseigner : [email protected] / 06.29.71.56.20 / www.impact-school.fr

Mise en ligne : SBR - Photo transmise par Florian Chalumeau pour publication