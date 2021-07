Le Tir Sportif récompense ses jeunes tireurs de l’Ecole de tir

Faute de compétitions officielles fédérales, le Tir Sportif de Châtenoy le Royal a organisé un Challenge au sein de son Ecole de tir. Place aux récompenses !

Les activités du tir sportif ont repris le 9 mai 2021 après l’arrêt obligatoire lié aux conditions sanitaires imposées par la COVID. Des activités essentiellement tournées vers les jeunes de l’école de tir lesquelles ont donné l’idée à l’équipe dirigeante d’organiser un Challenge interne ouvert aux poussins, benjamins, minimes et cadets. Une bonne vingtaine a pu participer ce qui a permis de faire le point sur un redémarrage de l’Ecole mais aussi et surtout de maintenir un entrainement faute d’avoir des compétitions officielles dont on sait combien le Tir Sportif ramène de très bons résultats.

Ce Challenge interne a permis aux jeunes de l’Ecole de tirer au pistolet, à la carabine et à l’arbalète 10m. Au terme de cette saison très courte le club a décidé de récompenser tous les tireurs pour leur participation en remettant coupes et médailles et ce grâce à une sponsorisation de la Caisse Locale du Crédit Mutuel.

Et comme ce Challenge a eu des échos au niveau de la Fédération Française de Tir, celle-ci a décidé de mettre en avant les meilleurs scores sur son site fédéral et d’adresser dans le courant de l’été, un lot pour les participants.

Une sympathique réception a eu lieu ce mercredi 7 juillet 2021 au stand Guy Chapuis, l’occasion pour la présidente Yvonne Le Floch de remercier les enfants mais aussi les parents d’avoir amener les jeunes jusqu’au stand, tout en saluant les encadrants et les bénévoles pour leur engagement dans ce Challenge interne ainsi que chaque mercredi. Rendez-vous est pris pour la reprise prévue le mercredi 1er septembre 2021.

JC Reynaud