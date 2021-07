Visite d'un chantier éducatif à la Maison de la Famille

Vendredi après-midi, le maire de Chalon-sur-Saône visitait la Salle Calder, un des trois chantiers à destination des jeunes. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis 2019, la mairie de Chalon-sur-Saône a noué un partenariat avec le Service de Prévention Spécialisée (SPS), la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et Emplois Services dans le cadre de la mise en place de chantiers éducatifs.



Cette année, la municipalité a affirmé sa volonté de perdurer cette action en déployant 3 chantiers à destination des jeunes :

— Au Château de La Loyère, du 25 au 29 mai 2021

— À la Maison de la Famille, Salle Calder, du 28 juin au 9 juillet 2021

— Au Gymnase Saint-Laurent, du 25 au 29 octobre 2021



Cette action a pour objectif de créer du lien social et d'insérer ou de réinsérer professionnellement des jeunes à travers l'expérience du monde du travail.



Ce projet s'inscrivant dans la lutte contre l'exposition des jeunes à la délinquance, le public positionné et donc spécifique, à savoir 8 jeunes de la PJJ et de la prévention spécialisée, âgés de 16 à 19 ans.



Les travaux confiés aux jeunes concernent une véritable rénovation de la Salle Calder et demandaient une très grande technicité par rapport aux précédents chantiers.



Les tâches incombant aux jeunes sont (liste non-exhaustive) :

—La peinture des murs, poutres, portes, encadrements et radiateurs...

— Les huisseries

— La pose de faïence

— Le nettoyagge des encadrements de faux plafond et le remplacement de toutes les dalles de faux plafond.



Ce vendredi 9 juillet à 16 heures, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, visitait la Salle Calder totalement rénovée. Ce dernier était notamment accompagné durant cette visite de chantier de Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale.



Et c'est Angélo Barletta, professeur technique à l'Unité Éducative d'Activité de Jour (UEAJ) qui a leur a expliqué les différentes tâches qui incombaient aux jeunes.



Se félicitant du succès de l'opération, le maire a ensuite donné la parole à Géraldine Peltier, directrice du Service Territorial Éducatif de Milieu Ouvert et d'Insertion (STEMOI), Sandrine Petit, directrice de l'agence Emplois Services, et Nicolas Justal, directeur du Pôle de prévention et insertion à la Sauvegarde 71.



Étaient également présents lors de cette visite, Hervé Dumaine, premier adjoint au maire en charge de la sécurité, des finances et de l'administration générale, et Isabel Paulo, conseillère municipale déléguée Actions en direction des jeunes.

Le chantier éducatif en quelques chiffres :

8 jeunes

6 heures de travail par jour

1 encadrant technique présent au quotidien

4 encadrants sociaux présents quotidiennement (éducateurs de la PJJ et du SPS)

5 services municipaux collaborant sur ce projet (CLSPD, Ateliers municipaux, Architecture, Pôle administratif et financier et le service Familles.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati