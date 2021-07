Alerte orange jusqu'à samedi après-midi en Saône et Loire

Les averses à répétition en Saône et Loire et surtout les intenses précipitations sur l'amont de la Saône et du Doubs ne sont pas sans conséquences. De nombreux secteurs du département sont touchés par des débordements et inondations. La prudence est de mise à l'occasion de vos déplacements. L'alerte orange est déclenchée jusquà samedi 16h dans le département.