Avec la chaleur et le vent, c'est reparti pour les feux de broussailles

Plusieurs interventions ont eu lieu ce lundi après-midi en Saône et Loire pour des feux de broussailles, alors que le vent et les chaleurs étaient au rendez-vous. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à Epervans mais aussi et surtout à Beaumont sur Grosne, alors qu'un champ de blé a pris feu au moment de la moisson. Sur cette dernière intervention, une douzaine de sapeurs pompiers a été mobilisée.