CHALON DANS LA RUE - Attention au pass sanitaire...

L’ACCES A VOTRE FESTIVAL

A partir du 21 juillet, les lieux de loisirs et de culture sont soumis au pass sanitaire (jauge de plus de 50 personnes). S’arrêter ou poursuivre ? Poursuivre et se (re-re) adapter...

Le PASS FESTIVAL initialement prévu est remplacé par un BRACELET FESTIVAL remis sur présentation du pass sanitaire.

Ce bracelet est à récupérer dès votre arrivée aux points d’accueil sanitaires (appelés les portes) mis en place par la ville.

LE BRACELET FESTIVAL

est remis sur présentation du pass sanitaire.

donne accès à l’ensemble des spectacles gratuits du festival (90% de la programmation).

est gratuit, sans réservation.

2 TYPES DE BRACELETS

1 bracelet semaine pour les personnes vaccinées ayant reçu les 2 doses de vaccin 7 jours avant leur venue au festival + les mineurs sur présentation d’une pièce d’identité.

1 bracelet/jour à récupérer chaque jour pour les personnes en cours de vaccination ou non vaccinées répondant aux critères du pass sanitaire.

OBTENIR SON BRACELET FESTIVAL

Comment ?

Sur présentation du pass sanitaire.

Où ? Aux “portes” (= point d’accueil sanitaire) du festival

porte ouest (place de la Gare)

porte est (clos bourguignon, 12 avenue Monnot).

Quand ?

Mardi 20 juillet 17h00 - 20h00 (exclusivement porte ouest place de la gare)

Mercredi 21 juillet 10h00 - 22h00

Jeudi 22 juillet 8h30 - 22h00

Vendredi 23 juillet 8h30 - 22h00

Samedi 24 juillet 8h30 - 22h00

Dimanche 25 juillet 10h00 - 16h00

UN PASS SANITAIRE VALIDE C’EST

un certificat de vaccination = 2 doses de vaccins + 7 jours

un certificat de rétablissement (test positif de + de 15 jours et de – de 6 mois)

un certificat PCR ou antigénique négatif de moins de 48h.

disponible sur l’application tousanticovid ou sur la version papier remise au moment de la vaccination. Plus d’info sur le site du Gouvernement.