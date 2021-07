La Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne-Franche Comté obtient les certifications ISO 9001, ISO 14001 et Qualiopi

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne Franche-Comté a obtenu la certification ISO 9001 (management de la qualité) pour l’ensemble de ses services et sites en décembre 2020. Cette certification se base sur une écoute client active, tant sur leurs besoins que sur leur satisfaction.

Pour aller plus loin, la Chambre s'est inscrite dans une démarche de maîtrise de son empreinte environnementale sur l’ensemble de son activité, hors Centres de Formation d’Apprentis (CFA). Elle a obtenu la certification ISO 14001 (management de l’environnement) en décembre 2020. Cette démarche repose sur l’analyse des méthodes de travail. Elle permet de mettre en place les actions nécessaires pour limiter son impact sur l’environnement.

Afin de faire reconnaître la qualité de ses formations et ainsi assurer la prise en charge financière de celles- ci par les Opérateurs de Compétences (OPCO), elle a été certifiée QUALIOPI sur l’ensemble de ses offres (formation initiale et continue) mais également sur ses accompagnements bilan de compétences et validation des acquis de l’expérience. Cette certification, dont le référentiel est national, est imposé à tout organisme de formation qui sollicite les financements OPCO à compter du 1er janvier 2022.

En parallèle, elle est toujours référencée sur la plateforme des OPCO « Datadock ».