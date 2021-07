Coop Habitat Bourgogne met fin à une dent creuse historique au coeur de Chalon sur Saône

C'est un joli projet immobilier qui va voir le jour, grâce au soutien financier d'Action Logement et du Grand Chalon, rue Philibert Guide. "Le Philibert" vient en lieu et place de cette verrue qui habille depuis de nombreuses années ce secteur chalonnais, à quelques mètres du Square Chabas. C'est dire l'emplacement quasi idéal pour celles et ceux à la recherche de logements en centre-ville de Chalon sur Saône.

"Un projet qui s'inscrit dans le cadre d'Action Coeur de ville et dans le Plan Local de l'Habitat du Grand Chalon" a tenu à préciser Elisabeth Vitton, Vice-Présidente en charge de l'habitat au sein de l'intercommunalité.

Une opération financière qui a pu voir le jour grâce au soutien financier du Grand Chalon qui est venu "compléter le plan de financement à hauteur de 74 000 euros pour la démolition de l'existant". Une participation qui permet à terme de baisser de 3000 à 7000 euros le prix d'acquisition des petits logements. Un montant communautaire qui vient s'ajouter à celui de 15 000 euros d'Action Logement, attribués aux acquéreurs salariés dans le cadre de l'Opération Coeur de ville.

Une opération immobilière de 2,5 millions d'euros et 17 logements à la clé

Les bâtiments ne sont pas encore démolis que "Le Philibert" peut déjà se prévaloir d'une pré-commercialisation de 67 %. Une situation quasi inédite sur ce genre de programme ont rappelé Cyril Lagarde, Directeur de Coop Habitat Bourgogne et Pierre Andriot, Président de Coop Habitat Bourgogne. A ce stade, il reste 5 T2 et 2T3 à commercialiser.

La démolition interviendra d'ici la fin de l'année pour une livraison 2023, mettant fin ainsi à 7 années de friche en coeur de ville.