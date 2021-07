Pour la première fois, le feu d’artifice de Châtenoy-le-Royal a été tiré à proximité du gymnase Alain Colas.

L’ancien terrain de foot derrière la salle des fêtes ne peut plus accueillir le tir du feu d’artifice pour des raisons de sécurité dues à la proximité avec la résidence séniors, il a donc été tiré vers le gymnase Alain Colas le samedi 16 juillet.

Cette soirée organisée par le COS de Châtenoy–le-Royal, en présence de Vincent Bergeret maire de la commune, de Marie Mercier sénatrice et de quelques élus, a été une totale réussite. Petits et grands pouvaient se délecter de crêpes et boissons en attendant le départ des fusées. Environ 1000 personnes ont assisté aux mille lumières d’un feu d’artifice préparé par des artificiers professionnels. Toutes les lampes et les projecteurs se sont éteints, au coup de canon de la première fusée tous les regards se sont tournés vers le nord et le spectacle a jailli dans le ciel illuminant la nuit de milliers d’étoiles et de couleurs.

Après le bouquet final, les spectateurs ont applaudi ce feu d’artifice qui leur a aussi permis de se retrouver après ces mois de restrictions.

C.Cléaux