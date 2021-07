Une exposition immersive en réalité augmentée dans les rues du quartier de la Citadelle

Le collectif de graphistes Brest Brest Brest et la compagnie d'arts de la scène Adrien M & Clair B. ont créé un parcours artistique dans le quartier de la Citadelle, à Chalon-sur-Saône. Intitulé «Faune», ce parcours vous invite dans un monde imaginaire à travers des affiches disséminées un peu partout. Plus de détails avec Info Chalon.

Durant Chalon dans la Rue, le quartier de la Citadelle abrite une drôle d'exposition de plein air qui n'attend que vous pour prendre vie.



En effet, sans votre téléphone, les 10 affiches qui habillent les murs du quartier ne révéleront pas toute leur poésie, imaginée par les équipes de Brest Brest Brest et Adrien M & Clair B.



«Faune», c'est le nom du projet, a été pensé par les deux groupes, respectivement un collectif de graphistes et une compagnie d'artistes numériques.



Le principe est simple : vous téléchargez l'application «Faune» sur votre smartphone sous iOs ou Android, vous scannez les affiches, et vous laissez la magie s'emparer de votre écran.



Les petites affiches sobres, composés de sortes de paysages naturels en noir et blanc, s'animent alors grâce aux petits personnages noirs qui gambaderont dans l'espace public comme par magie... mais seulement via votre écran!



Cette exposition immersive, douce et futuriste, vous laissera flotter dans un moment hors du temps, alors que les petites boules noires — lesquelles ne sont pas sans rappeler les adorables noiraudes du film d'animation du studio Ghibli, «Mon Voisin Totoro» (1988), de Hayao Miyazaki ou au jeu vidéo de plates-formes et de réflexion du studio danois Playdead, «Limbo» (2010) — s'amusent dans les rues du quartier.



Voici la liste des endroits où trouver les 10 affiches, pour les plus pressés :

▶ 25 Rue Rempart Saint-Pierre

▶ 20 Rue Émiland Gauthey

▶ 38 Rue Saint-Alexandre

▶ À l'angle du 29 Rue de la Citadelle et de la rue Saint-Alexandre

▶ Rue Desserte et au 28 Rue des Places

▶ À l'angle du 13 Rue de la Citadelle et de la rue des Places



Selon les équipes, cette exposition a été pensée comme un moyen d'ajouter une touche de merveilleux et d'originalité dans notre quotidien citadin, tout en donnant une toute nouvelle place à nos téléphones mobiles dans l'art.

À voir et à revoir!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati