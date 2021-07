Collecte de sang à Châtenoy-le-Royal : les donneurs sont-ils tous en vacances ?

Ce lundi après-midi seulement 38 donneurs se sont déplacés pour faire don de leur sang lors de la collecte de Châtenoy-le-Royal. Sur ces 38 donneurs, l’EFS n’en n’avait convoqué que 35, 34 se sont présentés et 4 sont venus sans rendez-vous, un nombre qui amène à question pour les bénévoles de l’amicale de Châtenoy. Pourquoi y-a-t-il autant de disparité entre les collectes, certaines sont à plus d’une centaine de donneurs alors que d’autres sont réduites au minimum si on peut dire et que dans le même temps à grands coups médiatiques un appel est fait auprès de la population pour le don de sang avec un vrai argument tout à fait justifié : le manque de sang dans les hôpitaux.

Il n’y a pas d’âge pour donner son sang, pour preuve Sylvain âgé de 47 ans, châtenoyen, est venu pour la première fois donner son sang. Aujourd’hui il fait beaucoup moins de déplacements professionnels, l’opportunité de pouvoir prendre rendez-vous et le petit flyer dans la boite à lettres l’ont décidé à franchir le pas pour venir à la collecte. Ce premier don s’étant bien passé, il va continuer dans ce bel acte que celui de donneur bénévole.

Les bénévoles de l’amicale assurent la partie conviviale et l’accueil des donneurs. Ils sont le lien entre les donneurs et le personnel de l’EFS, ils contribuent pleinement au bon déroulement des collectes dans leur commune. Ces collectes, organisées par les amicales, restent très appréciées des donneurs.

Prochaine collecte à Châtenoy-le-Royal : le lundi 20 septembre de 15h30 à 19h00.

C.Cléaux