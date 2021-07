AVIS DE DECES - Madame Gisèle JACQUEMARD née PACOT

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Paul Jacquemard,

son époux ;

M. et Mme Jacques Pacot, son frère et sa belle-sœur ;

M. Michel Leglise,

son gendre ;

M. et Mme Damien Leglise et leurs enfants ;

sa sœur ; neveux et nièces ; ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Gisèle JACQUEMARD

née PACOT

survenu le 29 juillet 2021,

à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 3 août 2021,

à 15 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal, suivie de son inhumation au cimetière.

Fleurs uniquement.

Gisèle repose à la chambre funéraire de Roc-Eclerc à Saint-Rémy.

La famille rappelle au souvenir la mémoire de

Martine

sa fille, décédée en 1991.