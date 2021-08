AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Claude LIBEAU

CHALON-SUR-SAÔNE, BOURGOIN JAILLIEU, GIVRY



Stéphane et sa compagne,

Ophélie et son compagnon,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

Simone Libeau, sa maman ;

Alain et Dominique,

son frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

et toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Jean-Claude LIBEAU

survenu le 1er août 2021,

à l'âge de 64 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 4 août 2021, à 15h15, en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Jean-Claude a rejoint son épouse,

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Mireille

décédée en 2013.