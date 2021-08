Exposition sur l'histoire de l'Ordre national du Mérite à la Maison des Séniors jusqu'au 31 août

Ordre honorifique institué en 1963 par le général de Gaulle, l'Ordre national du Mérite est l'objet d'une exposition pour la première fois en France et elle a lieu à la Maison des Séniors de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

L'Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite Section de Saône-et-Loire (ANMONM 71) propose une exposition unique en France sur l'histoire de l'Ordre national du Mérite à la Maison des Séniors de Chalon-sur-Saône.



Conçus et réalisés par cette association à but non lucratif créée en 1972, cette exposition est composée de 20 panneaux qui retracent l'historique de cette distinction honorifique instituée par le général de Gaulle, le 3 décembre 1963, de sa genèse à nos jours, a pour objectif de permettre aux Chalonnais de découvrir cette association et les valeurs qu'elle défend.



Parmi les objectifs statutaires de cette association reconnue d'utilité publique, figurent d'une part la défense des valeurs morales du civisme, de la citoyenneté et de la civilité et d'autre part, la volonté de sensibiliser, de développer, en particulier chez les jeunes, un esprit de citoyenneté et de civisme.



Constituant le deuxième ordre national après celui de la Légion d'honneur, l'Ordre national du Mérite récompense les mérites distingués rendus à la Nation.



À noter que le président de la République, Emmanuel Macron, est le Grand maître de l'Ordre national du Mérite et que, depuis 1974, tous les Premiers ministres sont élevés à la dignité de Grand-croix de l'Ordre national du Mérite après six mois de fonction.



Pour sa part, l'ANMONM 71 a été créée le 29 mars 1980.



L'exposition a été inaugurée le vendredi 9 juillet, en présence de la présidente de l'ANMONM 71, Joëlle Arnoult, et du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret.



Elle est visible jusqu'au mardi 31 août.

Infos pratiques :



LA MAISON DES SÉNIORS

36, Rue Général Leclerc

71100 Chalon-sur-Saône



Desservie par Le Pouce à l'arrêt Maison des Séniors.



Horaires

Du lundi au vendredi, de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30.



Pour plus de renseignements, téléphonez au 03.85.93.85.20 (accueil) ou au 03.85.93.85.43 (activités), sinon envoyez un e-mail à [email protected]



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati