L'Amicale des anciens Tangos Chalonnais rend hommage à Pierre Charles, qui nous a quittés récemment

« C’est frappé d’un mal incurable foudroyant que Pierrot Charles vient de nous quitter, entouré de l’affection des siens.

Un passionné de Rugby …

On pouvait souvent le rencontrer dans un des commerces du Pont-Paron, à Saint-Rémy, occasions de faire un tour d’horizon rugbystique, qu’il s’agisse du RTC ou de son ami Casadéi sur lequel il était intarissable. Autant d’occasions d’échanger toutes autres nouvelles des anciens ... ou moins anciens.

En fait, peu lui importait le nom du Club, ce qui comptait pour lui c’était la couleur Tango et plus généralement le Rugby. Il était un fidèle supporter du RTC au Stade Léo Lagrange mais ne dédaignant pas Mâcon, Bourg, voire Oyonnax.

On pouvait également le rencontrer en train de faire régulièrement son tiercé dans son bar-PMU préféré ou de refaire le monde (ovale ?) avec ses copains de pêche en bord de Saône.

Un petit gars des Charreaux …

Pierre était originaire des Charreaux … en pleine adversité complice à la post-adolescence avec les rivaux de Saint-Gobain, ceux de la Verrerie et ceux des Aubépins. Suprématie qui se jouait souvent au bar « des bals montés » du samedi soir dans la campagne Chalonnaise !!

On pourrait disserter longtemps sur Pierre tant l’homme était attachant, un vrai personnage !

Notre Pierrot va retrouver nos anciens trop tôt disparus : d’abord le Dem’s Christian à Noël 2019, puis notre pêcheur Daniel, notre corbeau Michel, notre vétéran Hubert et enfin notre Moumène Gérard. Vous allez former une table bien animée de 6 Anciens Tangos … à laquelle vous aurez convié les épouses de François, Joël et Jean que nous associons dans ce même hommage.

Au nom de tous les membres de notre Amicale des Anciens, je voudrais présenter à sa famille nos plus sincères condoléances … même si les mots sont dérisoires dans cette douloureuse circonstance."

J-Pierre CRETIN

Président de l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais

Pour information, les obsèques de Pierre Charles auront lieu mardi 11h15, à la Maison funéraire de Crissey.