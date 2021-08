Concerts du Bastion : Du reggae avec Nai-Jah ce mardi soir

Dans le cadre de la Saône en guinguettes installée au Bastion Sainte-Marie, le groupe de reggae lyonnais Nai-Jah donnait un concert mardi 10 août 2021. Il s'agit du deuxième rendez-vous au Bastion. Plus de détails avec Info Chalon.

Mardi 10 août 2021, la nouvelle guinguette installée au Bastion Sainte-Marie, continuait ses animations estivales. Pour cette troisième soirée, c'est le groupe de reggae Nai-Jah qui se produisait à partir de 20 heures 30 sur la scène du Bastion.



Créé à Lyon en 2011, Nai-Jah, ce sont les énergies positives combinées de Mahakwe Wadike, le leader du groupe (guitare, chant), Greg (guitare), Guillaume (soubassophone), Nicolas (batterie) et Raphaël (clavier).



C'est la première fois que Nai-Jah se produit à Chalon-sur-Saône et peut-être pas la dernière! En effet, il est question d'une éventuelle date à définir à LaPéniche donc avis aux amateurs, surveillez son calendrier!



Groupe atypique qui mélange reggae et World Music, Nai-Jah a joué 18 chansons pendant les 1 heure 40 minutes que durait le concert, avec des titres comme Fankanda, Uwa Shirike ou encore False evidence, pour ne citer qu'eux.



Deuxième concert joué au Bastion après celui de Poltergeist dimanche dernier, Nai-Jah s'inscrivait dans la série des 9 rendez-vous proposés jusqu'au 22 août, dans le cadre de la Saône en guinguettes.



Nai-Jah sera en concert le 19 août à Moustiers-Sainte-Marie ( Alpes-de-Haute-Provence) et le 19 septembre au Théâtre de Die (Drôme). Des bruits courent que le groupe pourrait se rendre à Fraisans (Jura) au No Logo Festival, celui qui est devenu en quelques années le plus grand festival reggae de France, donc affaire à suivre pour les amateurs de ce genre musical popularisé de concert avec la culture rasta dans le monde entier par Bob Marley.



Jeudi 12 août à 20 heures, c'est au tour de Bisous Mamie (Électro-loop-rock) de se produire sur la scène du Bastion.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati