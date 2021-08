Réouverture du Canal de Roanne à Digoin

Le canal de Roanne à Digoin a été très fortement touché par la tempête qui a balayé la région les 24 et 25 juillet derniers. Pour permettre une reprise rapide de la navigation sur le canal, VNF a mené des travaux afin de remettre en état la voie d’eau où une centaine d’arbres étaient tombés occasionnant de fait de nombreux dégâts sur le linéaire et les ouvrages. Ces travaux d’urgence ont été menés du 26 juillet au 12 août afin de permettre la reprise rapide de la navigation. Elle est de nouveau possible depuis ce vendredi 13 août.

Plus de cent arbres tombés, des dégâts colosseaux

Le canal de Roanne à Digoin a été très fortement touché par la tempête qui a balayé la région les 24 et 25 juillet derniers. En effet, plus de 100 arbres sont tombés dans le canal entrainant un arrêt de navigation depuis le 25 juillet.

Les équipes de VNF ont été immédiatement mobilisées pour rendre les ouvrages opérationnels dans les meilleurs délais : nettoyage des ouvrages, retrait des embâcles.

Une entreprise a également été mandatée pour assurer la gestion des arbres tombés sur les ouvrages et dans le canal afin de rendre le canal à la navigation le plus rapidement possible.

Cette opération a représenté un coût de 150 000 € pris en charge en urgence par VNF.

La navigation à nouveau possible mais avec prudence

A compter de ce vendredi 13 août, les 25 km qui étaient fermés à la navigation sont désormais de nouveau navigables avec la prudence nécessaire demandée aux usagés dans la mesure où les abords du réseau ne sont encore que partiellement nettoyés.

Des travaux complémentaires de nettoyage des berges seront programmés dans les prochains jours.

L’union fait la force : une coopération entre les collectivités, les élus et VNF

Ce travail mené en urgence pour réparer les dégâts occasionnés par la tempête et rétablir la navigation s’est effectué en lien avec les communes du secteur, notamment Melay, Artaix, Chambilly et Briennon et l’association du Canal de Roanne à Digoin.

C’est cet investissement des agents de VNF allié aux forces des collectivités et au soutien des élus locaux qui a permis une réouverture rapide au vu de l’ampleur des dégâts (12 jours d’arrêt de navigation). La direction de VNF tient particulièrement à remercier tous ces acteurs et à souligner l’efficacité de cette coopération.

VNF, acteur responsable de l’eau

L’une des missions de Voies navigables de France est d’assurer la gestion hydraulique de son réseau en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et en luttant contre les inondations et le stress hydrique.

Avec 6700km de réseau et l’exploitation de plus de 4 000 ouvrages, VNF est un acteur majeur de l’eau en France qui entretient une relation de très forte proximité avec les territoires en matière de gestion hydraulique. L’établissement est en charge d’assurer une gestion raisonnée et partagée de la ressource hydraulique : la distribution d’eau potable aux populations (via les collectivités territoriales), aux industriels (refroidissement des centrales nucléaires par exemple), au monde agricole (irrigation des champs), ou encore à une pluralité d’activités de loisirs.

Cette exigence s’accroît du fait de l’accélération du réchauffement climatique et des évènements extrêmes qu’il génère de plus en plus régulièrement, tels que les crues ou les sécheresses. Au-delà d’une gestion au plus juste de la ressource en eau, cette évolution implique pour VNF de s’adapter à de nouvelles sollicitations extrêmes, pour lesquelles certaines de ses infrastructures n’ont pas été conçues. Il apparait en effet clairement que les installations de VNF, originellement conçues à des fins de navigation, peuvent également contribuer à lutter contre les inondations et le stress hydrique tout en préservant la biodiversité.