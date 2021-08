AVIS DE DECES - Madame Nicole GAUTHERON née COUTACHOT

CRISSEY



Roger Gautheron,

son époux;

Didier et Fabienne Gautheron,

Joël et Florence Gautheron,

Sylvie et Jean-Marc Lauriot,

Nadine Gautheron,

Laurent Gautheron,

ses enfants;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;

ses frères et soeurs,

ainsi que toute la famille ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nicole GAUTHERON

née COUTACHOT

survenu le 15 août 2021, dans l'année de ses 80 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 20 août, à 10 heures, en l'église de Crissey.

Nicole repose à la chambre funéraire de Crissey

La famille remercie les infirmières libérales de Crissey.