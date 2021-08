CIRCULATION ROUTIERE - Bison Futé annonce du rouge... et beaucoup de noir sur les routes ce week-end

Les congés scolaires se terminent dans un peu plus d’une semaine et l’essentiel des flux routiers concerne les retours des régions côtières vers les grandes métropoles. Les quatre jours de cette période seront, de difficiles à très difficiles sur les routes dans le sens des retours, en particulier sur l’Arc Méditerranéen et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La journée la plus chargée est attendue samedi, les difficultés devraient ensuite décroître jusqu’au lundi.

Vendredi 20 août, les retours devraient démarrer dès le début de la matinée depuis le sud de la France et s’intensifieront à partir du tout début d’après-midi. Les difficultés devraient perdurer jusqu’en fin de soirée.

Samedi 21 août, la circulation sera difficile dans le sens des départs jusqu’en début d’après-midi. Les retours s’étaleront sur l’ensemble de la journée rendant la circulation très difficile, voire extrêmement difficile dans le sud-est du pays, et notamment sur les autoroutes A7, A9, A71 et A62.

Dimanche 22 août, les difficultés, légèrement atténuées par rapport à la veille, devraient perdurer tout au long de la journée dans le sens des retours.

Lundi 23 août, des conditions de circulation difficiles seront toujours attendues au niveau national. Elles devraient principalement concerner les autoroutes A7, A9 et A10.

Dans le sens des DÉPARTS

Vendredi 20 août est classé VERT au niveau national et ORANGE sur l’Arc Méditerranéen.

Samedi 21 août est classé ORANGE au niveau national et ROUGE dans l’Arc Méditerranéen.

Dimanche 22 août est classé VERT au niveau national.

Dans le sens des RETOURS

Vendredi 20 août est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen.

Samedi 21 août est classé ROUGE au niveau national et NOIR en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc Méditerranéen.

Dimanche 22 août est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc Méditerranéen.

Lundi 23 août est classé ORANGE au niveau national.

CONSEILS de conduite

- Sur l'autoroute A20, au sud de Brive-la-Gaillarde (19), en raison des travaux de mise en sécurité et de réhabilitation sur un secteur des falaises de Puyjarrig, la circulation se fera sur une seule voie dans chaque sens pendant toute la période estivale. Des ralentissements et d'importants bouchons sont à prévoir. Les automobilistes sont invités à éviter la zone en période d'affluence et à privilégier des itinéraires alternatifs.

- En raison de remplacements de glissières de sécurité, la N2 vers la province sera fermée, entre l'A104 et la N1104, 24H/24, du 2 au 20 août, entre Mitry Mory et Compans.

Dans le sens des DÉPARTS

Vendredi 20 août

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 15h à 19h ;

- évitez l’autoroute A8 entre Aix-en-Provence et Nice, de 17h à 19h ;

- évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Narbonne, de 14h à 20h ;

- évitez l’autoroute A62 entre Bordeaux et Toulouse, de 11h à 20h.

Samedi 21 août

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h ou après 14h ;

- évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux, de 10h à 12h ;

- évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 10h à 17h ;

- évitez l’autoroute A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 10h à 16h ;

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 8h à 18h ;

- évitez l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Marseille, de 11h à 18h ;

- évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 9h à 18h ;

- évitez l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 16h.

Dans le sens des RETOURS

Vendredi 20 août

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ;

- évitez l’autoroute A10 entre Tours et Orléans, de 13h à 20h et entre Bordeaux et Poitiers, de 14h à 18h ;

- quittez ou traversez l’agglomération Bordelaise avant 11h ou après 20h ;

- évitez l’autoroute A63 entre l’Espagne et Bordeaux, de 8h à 20h ;

- évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 12h à 21h ;

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 11h à 20h ;

- évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Orange, de 12h à 20h ;

- évitez l’autoroute A71 entre Clermont-Ferrand et Orléans, de 11h à 19h ;

- évitez les autoroutes A62 et A61 entre la Méditerranée et l’Atlantique, de 15h à 20h ;

- évitez l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, de 16h à 19h ;

- l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera difficile de 11h à 23h (attente supérieure à 30 min) et en particulier de 13h à 21h (attente supérieure à 1h).

Samedi 21 août

- évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Montpellier, de 9h à 19h ;

- évitez l’autoroute A9 entre l’Espagne et Narbonne, de 10h à 12h ;

- évitez l’autoroute A20 entre Brive-la-Gaillarde et Limoges, de 10h à 15h ;

- évitez l’autoroute A71 entre Clermont-Ferrand et Orléans, de 10h à 16h ;

- évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 11h à 16h ;

- évitez l’autoroute A61, de Narbonne à Toulouse, de 9h à 17h ;

- évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 10h à 13h ;

- l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera difficile de 11h à 22h (attente supérieure à 30 min) et en particulier de 16h à 21h (attente supérieure à 1h).

Dimanche 22 août

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h ;

- évitez l’autoroute A13 entre Caen et Rouen, de 16h à 20h ;

- évitez l’autoroute A10 entre Tours et Orléans, de 11h à 21h

- évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 11h à 19h ;

- évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 10h à 18h ;

- évitez l’autoroute A7 entre Marseille et Salon-de-Provence, de 11h à 18h ;

- évitez l’autoroute A9 entre l’Espagne et Orange, de 10h à 19h ;

- évitez l’autoroute A71 entre Clermont-Ferrand et Orléans, de 10h à 19h ;

- évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 16h à 18h ;

- l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera difficile de 11h à 22h (attente supérieure à 30 min) et en particulier de 14h à 19h (attente supérieure à 1h).

Lundi 23 août

- évitez l’autoroute A10 entre Tours et Orléans, de 14h à 18h ;

- évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 18h ;

- quittez ou traversez l’agglomération Bordelaise avant 11h ou après 19h ;

- évitez l’autoroute A7 entre Marseille et Salon-de-Provence, de 10h à 18h.



Pour connaître les difficultés attendues :

· Consultez sur internet le site bison futé (site web et/ou version web pour smartphone) ou téléchargez l’application mobile Bison Futé sur votre smartphone

· Consultez les conditions météorologiques sur météo France

· Restez à l’écoute de l’information routière, notamment 107.7 FM sur les autoroutes et les stations FM de France Bleu sur les routes nationales