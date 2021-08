Initiation à la confection de cosmétiques maisons pour les jeunes ados de l’escale de Saint Rémy.

Un thème très passionnant pour les jeunes ados que celui de la cosmétique maison et naturelle.

Personne n’est oublié et pour les jeunes de 11 à 17 ans, des animations ont eu lieu pendant ces deux mois d’été avec, entre autre ce vendredi, une initiation à la fabrication maison de cosmétiques animée par Déborah animatrice à l’espace de loisirs et passionnée par cette activité.

Ils n’étaient pas très nombreux pour cette séance mais suffisamment intéressés par les conseils donnés par Déborah. Madame le maire Florence Plissonnier et Brigitte Martin adjointe sont venues profiter, le temps d’une visite, du cours pratique de confection d’un spray hydro alcoolique naturel pour les mains. Tout un art pour les 6 filles et le garçon, placés autour de la table, pour préparer ce spray. Il est important de bien doser les ingrédients tels qu’huiles essentielles végétales bio, huiles de citron et base neutre bio. Pour se faire les ados devaient prendre le bon récipient doseur en fonction de la quantité à mettre dans la solution à obtenir.

Les jeunes ont aussi fabriqué des savons bios, du baume à lèvre bio, des galets parfumés, qu’ils pourront emporter après le passage au frigo des savons et baumes pour les faire durcir. Le risque est de se tromper dans le dosage et à ce moment-là c’est la perte du produit final mais les apprentis formulateurs en cosmétique étaient très vigilants.

Le spray hydro alcoolique et les savons leur seront bien utiles avec les mesures sanitaires et les recommandations de bien se nettoyer les mains.

C.Cléaux