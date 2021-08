Après une pause en 2020, et quelques doutes, la randonnée du Rêve de Marie Dream reviendra bien en septembre

« Nous n'avons pas le droit de baisser les bras ! »

Cette obligation, dont Sylvie et Didier Garopin ont eu confirmation la semaine dernière, a bien failli entraîner l'annulation pure et simple de cette édition 2021.

Mais le soutien affiché par la centaine de bénévoles, qui se sont quasiment tous engagés à avoir le fameux sésame le jour J, et l'importance que représente cette journée pour le financement d'actions, visant à améliorer les conditions de vie des enfants atteints de cancers, ont décidé les organisateurs de maintenir cette randonnée.

Ils estiment en effet « qu'ils n'ont pas le droit de baisser les bras ! Car si nous ne faisons pas cette journée, l'association ne pourra plus prendre en charge tout ce qui est fait pour apporter le sourire sur le visage de tant d'enfants hospitalisés, qui rencontrent eux aussi des moments si difficiles depuis des mois. »

Ceci d'autant plus que, comme le martèle Sylvie Garopin, « le pass sanitaire n'est pas forcément synonyme de vaccination. On peut aussi obtenir ce visa en effectuant un test dans les 72 heures qui précèderont le 12 septembre. Ce geste n'est pas grand chose par rapport à la souffrance des enfants hospitalisés. Il faudra juste penser à prendre rendez-vous dans une pharmacie, pour être certain de pouvoir être testé dans les temps ! »

Sylvie Garopin, qui est motivée comme jamais, poursuit « Même si l'organisation est compliquée, nous ferons tout notre possible pour offrir aux personnes présentes, une belle journée festive avec les enfants, les ados, les familles, les amis... Soyons donc tous unis le 12 Septembre contre les cancers pédiatriques, car les enfants comptent sur nous. ! »

Des nouveautés pour cette édition 2021 :

Concrètement, ce qu'on appelle communément «la randonnée » , comprend en fait 3 parcours : 20 km, 12 km et 6 km avec sur ce dernier, la participation à une chasse aux trésors, plus un rallye promenade de 3 km.

Ce dernier, intitulé « Le secret des Fontaines » remplacera cette année l'habituelle marche de 3 kilomètres, qui avait connu quelques problèmes en 2019.

Autre nouveauté 2021, les personnes qui ne pourront être présentes le 12 septembre à Givry, pourront participer à la fête à distance.

Il leur suffira de s'inscrire sur Internet, de marcher ou courir sur le lieu où ils seront, et d'envoyer une photo à l'association . Le tout en ayant pris soin de s'habiller en bleu, qui était la couleur préférée de Marie et qui est devenu le « dress-code » de cette journée.

Et bien sûr, comme chaque année, de nombreuses surprises viendront agrémenter cette journée ...

A noter enfin que, comme chaque année, l'association organise pour l'occasion une tombola, dont tous les tickets seront gagnants, avec des lots d'une valeur supérieure à 10 euros, qui est le coût d'un ticket, que l'on peut se procurer aujourd'hui sur le site de l'association.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 août :

Elles peuvent se faire dès aujourd'hui sur le site de l'association https://www.le-reve-de-marie-dream.fr/les-parcours-2021.html et resteront ouvertes cette année jusqu'au 9 septembre (31 août les années précédentes).

L'association prendra aussi des inscriptions sur le stand, qu'elle tiendra à la Fête de la vigne, qui devrait se tenir à Givry le 5 septembre.

Enfin, les inscriptions sur place seront possibles le jour même, mais avec une majoration de 2 euros.

Crédit photo Association "Le Rêve de Marie Dream"