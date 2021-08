CARNET NOIR au RTC avec la disparition de Jean Levasseur

« Jean LEVASSEUR nous a quitté ce matin… Le RTC est triste, très triste, en cette veille de reprise, après cette terrible nouvelle : Jean Levasseur est décédé subitement ce jeudi matin ! Dans tous les milieux, et encore plus dans le rugby amateur, très rares sont ceux qui font l’unanimité… Jean était de ceux-ci ! Et le rugby chalonnais peut s‘enorgueillir d’avoir pu compter sur son investissement désintéressé tout au long de ces années.

Électricien hyper compétent, au point que son ex-employeur CEGELEC était resté en contact étroit avec lui bien des années après sa retraite, Jean avait su conjuguer vie professionnelle et rugby, en y associant étroitement sa vie familiale, réussissant là un équilibre parfait ! Cet équilibre parfait, Jean le portait sur son visage toujours souriant et bienveillant. Il faisait du bien ; sa sérénité et son calme en imposaient. Jean avait eu une très longue carrière de joueur, à Chalon mais aussi à Beaune… mais c’est assurément dans son rôle si précieux de dirigeant / soigneur du groupe sénior qu’il aura su apporter toute sa force.

Pendant tant d’années, il aura été au service de ces rugbymen qu’il aimait tant. Il était aux petit soins pour eux… le diable se niche dans les détails dit on, et bien Jean aura su toutes ces années chasser le diable des vestiaires chalonnais, soignant chaque détail de la préparation des Tangos… Jean était au stade à chaque entrainement, chaque match, mais aussi chaque veille de match, chaque lendemain de match… bref, vous l’aurez compris, il était tout le temps là. Le rugby … c’était sa passion, sa vie à Jean… et c’est une des grandes satisfactions du RTC que d’avoir pu contribuer à ce que Jean reçoive en 2019 le Grand Prix du Bénévolat de la FFR!

Quel bonheur que de voir Jean et Monique jouir pleinement de ce week-end de festivités ! Alors bien sûr, il y aura encore des pâtes de fruit et des sucres au vestiaire, des straps et des petits soins pour nos joueurs… mais sans toi Biquet, comme t’avait surnommé toutes ces générations de Tangos au fil des années, ce ne sera plus comme avant… le cérémonial du vestiaire, les voyages en bus, les matchs suivis du bord du terrain, tout ça continuera comme tu l’aurais voulu, mais ce sera différent… même si tes compères dirigeants, Dante et Miguel en tête, se feront un point d’honneur à ce que rien ne manque.

On te le doit tous… continuer dans la ligne que tu as su imprimer toutes ces années pendant lesquelles nous avons tous eu la chance de te côtoyer ! Alors au revoir, mon Jean ! Seule consolation, bien maigre, tu vas retrouver là haut ta Monique et vous pourrez enfin suivre les matchs des Tangos, côte à côte… promis, nos joueurs enverront du jeu pour vous combler de joie ! Toutes nos pensées vont bien sûr à tes enfants, Sandrine, Arnaud, Clément, tes belles filles et ton gendre, et tous tes petits enfants, qui seront à nos côtés pour perpétuer ton esprit et celui de Monique au club.

Bernard Lécuelle, président du RTC