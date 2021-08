Chronos, courses, démonstrations et 2ème manche de la course de la série F4, revivez le Grand Prix Motonautique de Chalon-sur-Saône

Il y avait affluence à partir de 15 heures sur les berges de Saône à Chalon-sur-Saône, entre le pont de Bourgogne et le pont Saint-Laurent à l’occasion de la manifestation du Grand Prix motonautique.

Il faut dire que se succédait compétitions et démonstrations :

Chrono de la catégorie F2000,

Course de Thundercat,

Démonstration acrobatique de scooter des mers avec David Chancerel et Thomas Auzou

Démonstration et baptême d’Offshore…

Info-chalon était présent pour la seconde manche de cette course de série nationale F4S/S3 du Grand Prix motonautique qui comprenait une vingtaine d’embarcations :

16 heures 35 : reconnaissance du parcours,

16 heures 40 : Tour de chauffe,

16 heures 45 : Départ de la course

Dès les premiers tours le numéro 32 Yohann Racine prenait la tête et creusait l’écart afin de remporter la course de cette seconde manche de série nationale F4S/S3.

Le numéro 67 Richard Leogadec assurait sa deuxième place avec pas mal d’avance sur le troisième,

Le numéro 18 Xavier Autard terminait à la troisième place en étant talonné jusque dans le dernier tour par le quatrième.

Le numéro 8 Lucas Boyard finissait à la 4ème place

Le numéro 73 Camille Broutechoux assurait sa 5ème place

Le classement de la deuxième manche s’établissait de la façon suivante :

Yohann Racine (écurie de Rouen) qui remporte les deux manches du grand prix motonautique de Chalon confiait à info-chalon : « Pour moi, cela s’est plutôt bien passé ce weekend avec un beau plan d’eau, de belles équipes sur l’eau et franchement, je pense que l’on s’est tous éclatés. Cela a été néanmoins une compétition difficile car il y avait un excellent niveau sur ces deux courses de samedi et dimanche et pour une première, on est tous contents. Là, c’était la reprise après la Covid avec une première course de la saison à Chalon-sur-Saône et donc on se place deux fois premier, on ne pouvait pas rêver mieux. Mais on a travaillé dur pour cela et on le mérite aussi. D’ailleurs, on a eu du mal nous-même à croire que l’on pouvait faire de telles performances car on n’a pas un bateau tout jeune, il est de 2004 contrairement à des bateaux neufs qu’il pouvait y avoir sur le parc. C’était pour nous un gros pari que l’on a bien réussi et cela fait plaisir. Maintenant, on va se préparer sérieusement pour la prochaine course qui se déroulera chez nous à Rouen, le weekend prochain ! ».

J.P.B