Lancement de la e-Carte Avantages Jeunes 2021-2022 en Bourgogne-Franche Comté

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Sarah Persil, vice-présidente à la jeunesse, à la vie associative, à la citoyenneté et à la démocratie participative, et Willy Bourgeois, nouveau président d’Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté (CRIJ : Centre régional d’Information Jeunesse Bourgogne-Franche- Comté), ont donné le coup d’envoi de la e-Carte Avantages Jeunes 2021-2022 ce vendredi 27 août depuis le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon.

Cette conférence de presse s’est poursuivie par la signature de la convention de partenariat 2021-2022 entre le Crij et la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté.

La e-Carte Avantages Jeunes est une action du réseau Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté, soutenue par la Région Bourgogne-Franche-Comté et la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté. Vendue 8 euros et valable du 1er septembre au 31 août, elle propose à tous les moins de 30 ans plus de 3 200 réductions et gratuités pour la culture, les loisirs, le sport et la vie quotidienne, consenties par plus de 2 000 partenaires. Toutes les infos dans la rubrique « Connaître la e-Carte » du site Internet www.avantagesjeunes.com .

Les principales nouveautés de l’édition 2021-2022 :

- Une nouvelle édition territoriale Dijon Métropole : grâce au soutien de la Région et de la Ville de Dijon, la nouvelle édition Avantages Jeunes Dijon Métropole sortira le 1er septembre. Disponible en version classique (avec le livret)1 et en version numérique (sans le livret)2, elle englobe près de 400 avantages proposés par 257 partenaires de Dijon et alentours.

- Des éditions 100 % numériques en Saône-et-Loire et dans l’Yonne : les éditions départementales de Saône-et-Loire et de l’Yonne de la e-Carte Avantages Jeunes 2021-2022 seront disponibles en version numérique (sans le livret)2 à partir du 1er septembre.

- Un nouveau partenariat avec la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté : à partir du 1er septembre, 90 agences de la Banque Populaire seront « points de vente » de la e-Carte Avantages Jeunes et « points de retrait » des commandes en ligne. Grâce à la Banque Populaire, les jeunes pourront obtenir leur e-Carte Avantages Jeunes à 7 € ou 0 € (conditions et modalités à découvrir sur www.avantagesjeunes.com à partir du 1er septembre).

- La complémentarité de la e-Carte Avantages Jeunes et du Pass Culture : les jeunes de 18 ans inscrits au Pass Culture pourront obtenir une e-Carte Avantages Jeunes numérique grâce à leur crédit Pass Culture. Tous les jeunes de 18 ans titulaires de la e-Carte Avantages Jeunes qui ne sont pas inscrits au Pass Culture pourront y accéder depuis www.avantagesjeunes.com

- Le Sakadon Avantages Jeunes : avec le Sakadon Avantages Jeunes, c’est au tour des titulaires de la e-Carte Avantages Jeunes de donner l’avantage ! Le Sakadon est à retirer dans une structure Info Jeunes de la région (toutes les coordonnées sur https://www.jeunes-bfc.fr/reseau-ij ) et permet de réaliser un don au profit d’une association caritative. Le Sakadon est consigné et réutilisable.