L’association K Dance pompons de Saint Rémy propose des cours d’essai le mercredi 8 Septembre à la salle de l’espace Brassens.

Le mois de Septembre est bien là et avec lui la reprise des activités, l’association K Dance ouvre la possibilité à ceux et à celles qui le souhaitent de tester ce sport et de rejoindre le groupe.

La danse pompons est un sport dynamique, complet, artistique, passionnant qui peut se pratiquer depuis l’âge de 6 ans. En plus d’être présent au forum des associations le 4 septembre à Saint Rémy, K Dance propose des séances d’essai le mercredi 8 Septembre suivant les créneaux horaires définis en fonction des tranches d’âge :

De 13h00 à 13h45 pour les enfants nés en 2016, 2017, 2018

De 13h45 à 15h15 pour ceux nés en 2013, 2014, 2015

De 15h15 à 17h00 pour ceux nés en 2011, 2012

Et de 17h00 à 19h00 pour les autres personnes nés avant 2010

Pour tous renseignements et/ou réservation vous pouvez appeler le 06 76 22 06 94.

C.Cléaux