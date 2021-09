Une belle fréquentation pour la fête patronale de Crissey

Fête foraine, vide grenier, repas et feux d’artifice ont attiré de nombreux habitants à Crissey pour la fête patronale du samedi 28 Août.

La fête patronale était la première grande manifestation à Crissey depuis la crise Covid, elle était très attendue par les habitants, les forains et les organisateurs. La municipalité, en partenariat avec l’association Crissey Animations, était sur le feu vif depuis plusieurs mois pour préparer cet évènement en sachant que du jour au lendemain tout pouvait basculer et être annulé.

Au grand soulagement d’Éric Mermet maire de la commune, de Catherine Lauriot adjointe à la culture et membre de Crissey Animations et de Christine Besancenot présidente de Crissey Animations, la fête patronale a pu avoir lieu avec malgré tout quelques restrictions. Le quartier proche de la mairie était fermé pour laisser place en toute sécurité à la fête foraine et au vide grenier.

Le vide grenier s’est tenu le long de la rue de Saône avec 48 exposants répartis sur environ 230 mètres. Le déballage commençait à 17h00 et s’est terminé un peu avant le feu d’artifice. La fête foraine éclairait de mille feux la place avec ses manèges, jeux forains et marchands de confiseries. Cody Kramer, jeune forain, gère le manège d’autos tamponneuses qui appartient à sa famille depuis 4 générations, le forain du manège pour enfants a l’habitude de venir à Crissey, pour lui c’était une des rares prestations de cette année. Confiseries, barbe à papa, et tir à la carabine, d’autres habitués de la fête patronale.

La cour de la salle des fêtes a été transformée pour l’occasion en lieu de restauration. L’association avait enregistré 45 réservations et a servi 70 plateaux repas. Roger, Gaëtan et Mathieu ont pu ainsi inaugurer la nouvelle friteuse achetée juste avant la pandémie et qui n’avait encore jamais servi. Une cuisson surveillée de près par les trois spécialistes donnait des frites dorées à point en sortie du panier de la friteuse.

A la buvette et au service des repas une dizaine de bénévoles dont Wendy tout nouvellement entrée dans l’association Crissey Animations. La zone de restauration était sous étroite surveillance avec les 5 conseillers municipaux et conseillères municipales qui contrôlaient le pass sanitaire à l’entrée.

Pour la municipalité et Crissey Animations le clou de la soirée de cette fête patronale est le traditionnel feu d’artifice qui a été tiré au terrain du pigeonnier, mais la fête ne s’arrête pas là, les habitants sont revenus sur la fête foraine après ce très beau feu d’artifice.

Sur la fête foraine ainsi que pour le vide grenier le port du masque était obligatoire.

C.Cléaux