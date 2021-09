RENTREE IUT CHALON - "Faites-vous plaisir !", le mot d'ordre de rentrée

Accueillis par toute l'équipe de l'antenne universitaire chalonnaise, son directeur Gianni Pillon et Sébastien Ragot, Vice-président du Grand Chalon en charge de l'enseignement supérieur, les étudiants chalonnais ont repris le chemin des bancs universitaires.

Un seul mot d'ordre - "le plaisir"

Après deux années universitaires perturbées, Gianni Pillon a insisté auprès des étudiants pour qu'ils n'oublient qu'il s'agit "de vos meilleures années d'études, profitez-en, faites-vous plaisir. Sortez, n'hésitez pas à vous retrouver, à boire un coup, à manger ensemble" tout en précisant "pas toute la nuit non plus et sans abus". Un mot d'ordre qui dénote quelque peu mais qui donne l'esprit d'une année qu'on espère en capacité de tirer un trait sur ces derniers mois compliqués en terme d'interaction sociale.

Pour autant, l'ombre du COVID plane

Malgré cet appel à la vie universitaire, la COVID n'est jamais bien loin. "On est l'antenne universitaire qui a maintenu le plus fort taux en présentiel avec le moins de cas positif, parce que les étudiants ont été très respectueux du protocole mis en place. Portez le masque sur le nez, pas sous le menton ! Lavez-vous les mains ! Tout est à votre disposition" a lancé le directeur de l'IUT chalonnais à l'intention des étudiants.

"Vous avez tout compris si vous êtes en GLT !"

Sébastien Ragot a adressé ses "voeux de réussite" aux étudiants qui s'élancent dans la filière Logistique et Transport, "vous avez une structure d'excellence, ici vous allez trouver du sens à votre formation, connectée aux besoins des territoires. Même dans le contexte du moment, profitez de votre vie étudiante ! Tout est mis en place pour votre pleine réussite".

Le vacci'bus vendredi sur le campus chalonnais et ouvert à tous les étudiants

Tous les étudiants chalonnais sont invités à se rapprocher de l'IUT de Chalon, du moins pour celles et ceux désireux de se vacciner. Le vacci'bus sera présent sur place de 10h à 17h ce vendredi pour des vaccinations sans rendez-vous. Il a juste été demandé aux étudiants de prévenir leurs enseignants et/ou établissement de leur absence pour raison médicale.

4 soirées de rentrée pour les étudiants chalonnais annoncées

Rendez-vous est donné le 30 septembre à La Péniche à compter de 19H30 avec musiques, laser game, baby foot, borne arcade, bar à jus, restauration - Entrée libre

Le jeudi 7 octobre à l'Auditorium du Conservatoire pour un "Opening Festival Dancing" en présence de 7 musiciens pour un set intégralement acoustique. A partir de 19h - Apéritif offert à l'auditorium - Réservation obligatoire et places limitées

Le mercredi 17 novembre à l'Espace des Arts avec le Ballet National de Marseille à partir de 19h - apéritif offert - Entrée gratuite mais limitée - réservation obligatoire

Le samedi 20 novembre au Colisée - Match Elan Chalon / Saint Quentin à 19H30 - Places limitées - réservation obligatoire

Laurent Guillaumé