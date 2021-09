La Commune de Granges participe au Festival des solutions écologiques les 11 et 12 septembre

216 projets ont été labellisés par la Région Bourgogne – Franche-Comté dans le cadre du Festival des solutions écologiques pour cette seconde édition 2021 ; les 2 projets proposés par les élus communaux ont été retenus.

Au programme de ces deux demi-journées d’animations la sensibilisation des participants aux aménagements respectueux des enjeux de transition énergétique et reproductibles par tous le 11 septembre et à la biodiversité des villes et des campagnes le 12 septembre.

Ainsi l’animation du samedi 11 septembre sera l’occasion d’aborder le thème des aménagements et des matériaux en faveur de la protection de la ressource en eau et de la lutte contre les îlots de chaleur. Lors d’une courte balade (1 km) les participants visiteront divers chantiers en cours sur la Commune. Les élus et maîtres d’œuvre des opérations présenteront les choix d’aménagement et de matériaux réalisés et seront présents pour répondre aux questions.

Le 12 septembre, le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement – CPIE – Pays de Bourgogne sera présent pour faire découvrir aux participants la biodiversité présente sur des parcelles communales. Jeux et ateliers offriront à tous une mise en pratique des connaissances acquises et les participants pourront même repartir avec un objet fabriqué par leurs soins.

La participation à ces animations est entièrement prise en charge par la Commune de Granges mais soumise à inscription préalable obligatoire avant le 7 septembre 2021.

L’ensemble des modalités pratiques (lieux de rendez-vous, horaires, durées, contact) ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site internet de la Mairie : www.granges71.fr onglet Sport, Loisirs, Culture, par mail : [email protected] ou par téléphone.