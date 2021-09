AVIS DE DECES - Madame Marie-Louise MARET née GAINOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Monsieur et Madame Maret Pascal et Maud,

son fils et sa compagne ;

Loïc et Elodie Maret, Sandy Maret, ses petits-enfants ;

Anna, son arrière petite-fille ;

Jocelyne Royer et Michel,

ses sœurs, neveux et nièces ;

Monsieur et Madame René Manganelli,

son beau-frère ;

cousins et cousines ;

les familles Maret, Gainot, Ray, Bertheau, Marechal,

ainsi que toute la famille et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Louise MARET

née GAINOT

survenu à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 13 septembre 2021, à 11h15, au crématorium de Crissey.

La famille rappelle au souvenir la mémoire de

Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

Gilles

son fils, décédé en avril 2020

et de

Pierre

son époux, décédé en avril 2021.