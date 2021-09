AVIS DE DECES -Madame Lucienne MARMORAT née MEUNIER

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petites-filles

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucienne MARMORAT

née MEUNIER

survenu le 6 septembre 2021, dans sa 102e année.

Selon sa volonté ses obsèques, suivies de la crémation, ont eu lieu dans l'intimité familiale.

et remercie le personnel de la maison de retraite Notre-Dame-de-Marloux, à Mellecey pour son dévouement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Philippe

décédé en 2006 et

son petit-fils,

Louis

décédé à l'âge de 26 ans