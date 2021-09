Chalon-sur-Saône : La triplette Ophélie Simonot, Axelle Simonot et Amandine Labille remporte la Finale du National femmes « Sport GF »

Il aura fallu 12 mènes et 1 heure 30 de jeu pour que la triplette Simonot l’emporte 13 à 9 après avoir mené toute la partie !

Ce dimanche après-midi, aux alentours de dix sept heures dix, après la cérémonie du protocole, devant 2000 personnes, en même temps que le 42ème National pétanque homme, se déroulait la finale National femme « sport GF ».

La triplette Ophélie Simonot, Axelle Simonot et Amandine Labille a longtemps mené au score et a finalement remporté la victoire devant la triplette Justine Oudard, Floriane Mazziotta et Gaelle Stachetti par le score de 13 à 9.

Voici le déroulement de la rencontre.

1ère mène Triplette Simonot 1 Triplette Oudard 0

2ème mène Triplette Simonot 3 Triplette Oudard 0

3ème mène Triplette Simonot 4 Triplette Oudard 0

4ème mène Triplette Simonot 4 Triplette Oudard 1

5ème mène Triplette Simonot 7 Triplette Oudard 1

6ème mène Triplette Simonot 8 Triplette Oudard 1

7ème mène Triplette Simonot 10 Triplette Oudard 1

8ème mène Triplette Simonot 10 Triplette Oudard 3

9ème mène Triplette Simonot 12 Triplette Oudard 3

10ème mène Triplette Simonot 12 Triplette Oudard 5

11ème mène, Triplette Simonot 12 Triplette Oudard 9

12ème mène, Triplette Simonot 13 Triplette Oudard 9

clin d'oeil aux finalistes pour leur beau parcours

