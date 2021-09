L'ADEME Bourgogne Franche-Comté lance le Challenge de la mobilité

Du 16 au 22 septembre, l'agence de la transition écologique entend valoriser les solutions de mobilité alternatives dans les territoires, pour réduire l'empreinte carbone des déplacements et prévenir les accidents. Inscriptions jusqu'au 15 septembre. Plus de détails avec Info Chalon.

«Du 16 au 22 septembre, on se rend autrement au travail!»



C'est le mot d'ordre adéquat pour réduire l'empreinte carbone des déplacements et prévenir les accidents mais c'est aussi là pour nous rappeler à grands cris que l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec la Région, la DREAL et la Chambre de commerce et d'industrie régionale, organise le premier Challenge de la mobilité en Bourgogne Franche-Comtémobilité, du 16 au 22 septembre 2021.



Avec 18 territoires inscrits pour cette première édition, l'ADEME BFC et ses partenaires ont suscité un réel intérêt auprès des collectivités de la région.



Ce sont elles qui ont pris le relais pour animer l'événement sur leur territoire et convaincre les employeurs de s'engager à leur tour.



Au niveau régional, 71 établissements ont répondu présent, l'occasion pour eux de mobiliser leurs collaborateurs autour d'une cause que tout le monde peut facilement s'approprier.



Ce challenge poursuit ce double objectif donc de réduire l'empreinte carbone des déplacements et de prévenir les accidents. Avec l'idée de valoriser les solutions de mobilité alternatives et de changer les habitudes de chacun.



La dynamique du Challenge de la mobilité vise ainsi à faire bouger les lignes, pour un profit environnemental, économique, de santé publique et de bien-être au quotidien.



Mais derrière la dimension ludique et éphémère, il y a l'occasion de faire expérimenter à de nombreuses personnes un ou plusieurs modes de déplacement alternatif à la voiture solo ; et d'espérer ainsi faire changer plus durablement les habitudes de déplacement.



À noter que le Grand Chalon participe à ce Challenge de la mobilité ainsi que de nombreuses entreprises du Bassin Chalonnais comme Alfa Laval Packinox, Framatome Établissement Chalon-Sully, Orange et Transdev STAC.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati