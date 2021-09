AVIS DE DECES - Monsieur Christophe IVIZA

OUROUX-SUR-SAÔNE



Son épouse, Sandrine ;

ses enfants, Maxime et Rémi ;

sa maman, Annie et son neveu ; sa tante et son oncle, ainsi que leurs enfants ;

sa filleule Marie-Christine ; parents et amis, ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Christophe IVIZA

décédé le 12 septembre 2021,

à l'âge de 50 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 septembre 2021, à 14 heures en l'église d'Ouroux-sur-Saone.

Christophe repose à la maison funéraire Nosjean de l'Abergement Sainte Colombe.

Condoléances sur registres.

Ni fleurs Ni plaques

Des dons seront recueillis au profit de la recherche contre le cancer.