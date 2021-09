Week-end de rentrée pour les scouts et guides de France de Chalon

Pour une dizaine d’enfants, ce week-end était une découverte du scoutisme avec tout ce qui caractérise ce mouvement : veillée autour du feu, nuit sous tente, et jeux en plein air. « Nous avons accueilli avec bonheur de nouveaux louveteaux et jeannettes plein d’énergie, le groupe des 8-11 ans. La plupart nous avait rencontrés lors du forum des associations. » indique Antoine Forain, responsable du Groupe. « Nous avons surtout intégré deux nouvelles cheftaines, Nina et Anaïa, qui encadreront ce groupe tout au long de l’année et lors du camp d’été ». Autour de ces jeunes chefs, une dizaine de parents, souvent anciens scouts eux-mêmes, se mobilisent pour administrer le groupe et gérer la logistique.

Le Groupe des scouts de Chalon cœur de ville recherche d’ailleurs toujours des chefs et cheftaines pour les 11-14 ans (scouts et guides). Ces jeunes encadrants, chefs et cheftaines, peuvent n’avoir jamais été scouts et ont la possibilité de passer leur BAFA et leur BAFD en interne.

La cérémonie des « montées » en présence des parents

Les olympiades organisées samedi après-midi ont permis de briser la glace avant le montage des tentes. La pluie arrivée dans la nuit n’a pas entamé le moral du groupe qui a pu pique-niquer au sec avec les parents dimanche dans la salle commune de la maison diocésaine. Après une nième partie de thèque, sorte de base-ball sauce scoute, le week-end s’est achevé par les « montées » c’est-à-dire passage des enfants d’une unité à l’autre.



