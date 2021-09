Isabelle Haubensack nous a quitté. 

C’est avec une grande émotion que l’on apprend le décès de Isabelle Haubensack survenu à l’âge de 51 ans des suites d’un cancer du sein, elle qui était Conseillère Municipale et Adjointe à la Culture de la commune de Châtenoy-le-Royal.

Originaire de la Haute Marne, puisque née à Langres, Isabelle était mariée à Frédéric et mère de trois enfants, deux garçons Mathieu et Nicolas et une fille Pauline. Ancienne professeur de Français au collège Jacques Prévert à Chalon sur Saône puis au collège Pasteur à Saint Rémy, elle était gérante associée dans la société immobilière de son époux .

Isabelle était bien engagée dans la vie citoyenne en étant élue municipale dans le dernier mandat de Marie Mercier, laquelle a dû laisser sa place à Vincent Bergeret qui n’a pas hésité à la reprendre dans son équipe pour la présente mandature. Elle sera adjointe chargée de la Culture depuis mars 2020.

Isabelle était le reflet de la gentillesse et du sourire naturel, cachant autant que faire se peut sa souffrance ces derniers temps. Une femme dévouée que l’on avait plaisir à croiser tant elle était intéressée par la vie et le service donné aux autres, sans bruit, donnant un sens à l’humilité et au service pour les autres.

Son engagement dans l’association « Toujours Femmes » depuis 2009 est la preuve de cette humilité afin de faire comprendre combien, malgré un cancer du sein, une femme se doit être soutenue, comprise pour poursuivre le chemin de la vie.

Une urne sera placée sur le parvis de l’église Saint Martin de Châtenoy-le-Royal ce samedi 25 septembre 2021 à 14h, afin de venir déposer son obole au profit de l’association lors de la cérémonie religieuse.

Avec une émotion certaine que notre site info-chalon.com et son correspondant local tiennent à s’associer à la famille dans ce moment d’adieu en lui présentant ses très sincères condoléances.

JC Reynaud