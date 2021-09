Mieux se comporter quand on roule en trottinette électrique

A l’heure ou l’on voit des comportements que l’on peut qualifier de dangereux avec la circulation de plus en plus importante de trottinettes électriques, donc des engins motorisés, la commune de Champforgeuil et sa Maison des Loisirs a mis en place un après-midi d’éducation à la circulation de ses engins.

Avec l’aide de la Gendarmerie Nationale et des hommes du Peloton Motorisé de Chalon sur Saône; d’Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière venus de Macon; de la Police Municipale de Champforgeuil et en présence de Madame le Maire Annie Sassignol, ce sont trois ateliers qui étaient installés au sein de l’école Marcel Pagnol de Champforgeuil.

Trois ateliers explicatifs

Un atelier que l’on qualifiera d’agilité consistant en un parcours tracé dans la cour orné de passages rétrécis ou de sens giratoire ou encore d’une difficulté gymnique, les enfants avec les vélos ou les trottinettes ont été conseillé par la policière municipale Marie-Ange Charnois.

Un autre atelier installé sous le préau a consisté essentiellement dans une pédagogie autour de la réglementation routière ( Code de la Route); sur la manière d’utiliser une trottinette électrique qui reste avant tout un engin motorisé, limité à 25 km/heure et ne pouvant être piloté qu’au dessus de l’âge de 12 ans « Au même titre que vous ne pouvez pas conduire une voiture en ayant moins de 17 ans et dans la réglementation qui existe. » a signalé un des gendarmes, regrettant que certains vendeurs de ces produits n’informent pas leurs clients sur cette réglementation. La Sécurité Routière intervenant dans ce même atelier sur l’aspect Code de la Route et comportemental particulièrement en milieu urbain et de ne pas rouler à deux passagers ce qui est interdit et verbalisant.

Le troisième atelier a permis de découvrir pour certains, la trottinette électrique Tout Terrain grâce à Eddy Papillon, intervenant départemental. Des jeunes casqués ont pu se rendre compte de la puissance que peut dégager cet engin toutefois bridé à 25 km/heure, en faisant un circuit sur le terrain situé derrière l’école.

Initiation au respect

Ce sont donc 75 jeunes de CM1, CM2, du Collège et du Lycée qui ont pu découvrir, au cours de ce mercredi 22 septembre 2021, les risques que peut comporter l’utilisation d’une trottinette électrique en roulant sur la route, dans les rues ou (hélas) sur les trottoirs. Respecter le Code de la Route c’est respecter son environnement et particulièrement les autres personnes circulant en voiture ou à pied. Une initiative communale interessante qu’à voulu mettre en avant la Maison des Loisirs sous la houlette de son animateur Julien Bon lequel accueillait les participants à l’entrée de la cour de l’école.

JC Reynaud