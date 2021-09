Le sport Saône et Loirien à l'honneur à l'Espace des Arts

Malgré le contexte sanitaire et une saison quasi sans championnats, le Conseil Départemental de Saône et Loire a souhaité saluer clubs et sportifs du département pour des actions pas comme les autres.

Rendez-vous était donné ce vendredi soir à l'Espace des Arts de Chalon sur Saône pour la traditionnelle cérémonie des Trophées du Sport en Saône et Loire. Pilotée par le Conseil départemental de Saône et Loire, l'opération du jour visait à promouvoir des actions des clubs sportifs et des sportifs au cours de cette année compliquée sur le front des pratiques sportives. Malgré ce contexte sanitaire, la Saône et Loire a souhaité saluer "ses" Olympiens, Sandrine Martinet, Cédric Fèvre, Adrien Hardy, Faadane Hamadi et Frédéric Perrier. Les 5 représentants du département qui ont porté bien haut les couleurs du département aux jeux Olympiques ou Paralympiques de Tokyo.

L'occasion aussi de marquer des initiatives portées ici ou là par des clubs sportifs du département alors que la crise sanitaire est venue parasiter ces derniers mois. Une cérémonie forte en symbole, histoire de marquer, on l'espère, un retour des championnats, des résultats et des pratiques sportives pour toutes et tous. La soirée à l'Espace des Arts aura été parsemée de prestations sportives saluées par des salves d'applaudissements.

L.G