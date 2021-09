AVIS DE DECES - Madame Nicole GALOPIN née DIJOUX

CRISSEY, BAUDRIERES



Marcel Galopin, son époux ;

Pascal et Marie-Claire,

Murielle et Arnaud,

ses enfants ;

Romain, Angélique, Ambre,

ses petits-enfants ;

Georgette, sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Nicole GALOPIN

née DIJOUX

survenu le 27 septembre 2021, à l'âge de 81 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 29 septembre à 13h15, dans la salle de cérémonie du Crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.