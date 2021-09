La fête de la science au Lab 71

Pour la 30e édition nationale de la Fête de la Science, le Lab 71, site scientifique du Département de Saône-et-Loire, invite petits et grands à découvrir les sciences et à s’amuser avec elles.

Dans le cadre de la Fête de la science du 1er au 11 octobre 2021, le Lab 71, unique village des sciences dans le département, proposera des ateliers autour de la paléontologie, la science qui étudie les espèces disparues. Le site culturel du Département de Saône-et-Loire a également convié des partenaires à venir partager leurs savoirs et stimuler la curiosité des jeunes à l’égard des sciences :

Le centre d’études de reptiles amphibiens et arthropodes Exo Fauna permettra de rencontrer des bestioles insolites de nos contrées.

Le Centre Eden de Cuisery fera comprendre le fonctionnement des moteurs, des ponts et de pleins d’autres éléments de notre quotidien tout en permettant de faire ressentir l’émotion liée à la découverte.

Univeil proposera de résoudre des enquêtes scientifiques aux côtés d’un détective pas comme les autres en déchiffrant des énigmes, en explorant des lois de la nature, etc.



Samedi 2 octobre de 14 h à 18 h (goûter offert aux scientifiques en herbe l’après-midi)

Dimanche 3 octobre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18h

Mercredi 6 octobre de 14 h à 18 h

Parmi les autres animations, à découvrir :

Projection du film « Les agronautes » d’Honorine Perino

Elle sera suivie d’un débat mené par l’Association de protection de la vallée de la Noue (APVN)

Samedi 2 octobre à 14h30

Spectacle « Dans mon sac à sons d’Ello Papillon » en partenariat avec la Cave à musique

Aux sons du piano, de l’accordéon, de la guitare, de percussions diverses et de la voix, « Ello Papillon » offre un spectacle poético-onirique, rythmique, authentique et vivant.

Mercredi 6 octobre de 14 h 30 et 16 h 30

Dès 4 ans - durée : 45 min - Tarif : 2 € / personne

Entrée gratuite – Présentation du pass sanitaire, port du masque et réservation obligatoires auprès du lab71.fr au 03 85 50 37 10 ou [email protected] / LAB71 2 chemin le Molard à Dompierre-Les-Ormes.