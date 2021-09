Besoin d’aller mieux ? Besoin d’un massage ? Soulagez vos problèmes physiques ou vos maux avec ‘Tiphany bien Être’

Depuis plus de 6 ans, Tiphany Chevrey-Combo, 36 ans, exerce le métier d’hypnothérapeute, Maître-Reiki (enseignante), masseuse en sonorité bols tibétains (enseignante) afin d’apporter auprès de sa clientèle, du bien-être et en les soulageant des problèmes actuels, des soucis du passé, des crises d’angoisses, des cauchemars, des ruptures difficiles, du deuil, des problèmes physiques ou des maux… en proposant des massages par bols tibétains et par le Reiki.

Tiphany, professionnelle mais aussi enseignante vous permet d’avoir une formation complète sur le massage en bols tibétains et en Reiki afin que vous puissiez vous aussi travailler à votre compte (très peu de formateur en région chalonnaise). Info-chalon a posé plusieurs questions à cette professionnelle qui procure du bien-être :

Tiphany, c’est quoi le Reiki ?

« Le reiki, ce sont des soins énergétiques un peu comme le magnétisme mais en plus puissant. Par exemple, le magnétisme on y va en urgence pour un problème type, alors que le Reiki, on va faire travailler tout le corps et on va travailler en même temps sur le passé, le présent et le futur pour aller mieux ! »

Mais concrètement comment cela se passe ?

« Il y a d’ abord une discussion d’une demi-heure afin de déterminer pourquoi vous êtes là, qu’est-ce qui se passe en vous et qu’est-ce que je peux vous apporter. Ensuite, vous recevez un soin d’une heure à une heure et demi et je vous apprends aussi des petits soins en méditation guidée pour que vous puissiez ensuite travailler chez vous ! »

Comment faire pour vous contacter ?

« Vous m’appelez sur mon numéro de téléphone fixe au 03 85 46 63 87 ou sur l’adresse internet www.tiphany-bien-etre.fr ou sur facebook Tiphany Bien Être ;

Combien de temps avant d’avoir un rendez-vous ?

« 15 jours maximum, pour un rendez-vous avec massage ou avec soins avec hypnose. Je ne prends que 2 rendez-vous par jour pour être sûr d’avoir une matinée ou une après midi complète pour vous ! Par contre si vous souhaitez être formé professionnellement il faut compter 2 jours ».

Combien coûte une séance ?

« Il faut compter 60 euros et la prestation comprend le rendez-vous, la discussion ½ heure, les soins puis les exercices car je vous apprends aussi, certaines fois pendant le rendez-vous, l’autohypnose ! ».

Publi-information

J.P.B