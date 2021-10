En Saône et Loire, les militants de la France Insoumise se préparent à la Mère de toutes les batailles électorales

Alors que l'élection présidentielle est dans toutes les têtes de celles et ceux qui s'intéressent quelque peu à la politique, les groupes d'actions de la France Insoumise en Saône et Loire se sont donnés rendez-vous à Lux afin de faire un point de rentrée et surtout organiser les choses en vue de cette dernière ligne droite avant l'élection présidentielle. Les supporters de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union Populaire entendent porter haut leurs idées, "des idées communément validées par 75 % des Français si on regarde les dernières enquêtes d'opinion" lance Richard Beninger.

La course aux parrainages est lancée

Les honneurs de la charge des parrainages reviennent à Richard Beninger qui sait qu'il peut faire mieux qu'en 2017 en terme de parrainage accordé par des élus Saône et Loiriens à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. On pourra sans doute répondre, "facile", à l'époque, un seul parrainage avait été recueilli par le leader de la France Insoumise dans le département. Fort du travail réalisé sur le terrain ces dernières années, les partisans de la France Insoumise savent déjà qu'ils feront mieux qu'en 2017.

Des visites dans les "cités" et "quartiers"

D'ici Noël, c'est une dizaine de visites qui sera organisée dans les quarties "populaires" de Saône et Loire. Plusieurs villes sont ciblées dont bien sûr Chalon sur Saône, Montceau les Mines ou Mâcon. "L'idée est de faire du porte à porte, sensibiliser les électeurs, favoriser les inscriptions sur les listes élecorales et pousser nos idées en faveur des couches les plus populaires".

Ce samedi, la dizaine de groupes d'actions de la France Insoumise a lancé la première étape de son offensive en vue de la présidentielle 2022.

Laurent Guillaumé