Réception des villes jumelées avec Chalon-sur-Saône

Le samedi 2 septembre au matin, une réunion de travail entre le Comité de jumelage de Chalon-sur-Saône et les délégations de trois villes jumelées avec notre ville a permis d'élaborer de nombreux projets pour 2022 et d'envisager d'éventuels nouveaux projets à élaborer.



Les trois villes jumelées en question sont Solingen (Allemagne), Novara (Italie) et Næstved (Danemark). Seule manquait à l'appel, la délégation de Saint-Helens (Royaume-Uni).



Elle s'est poursuivie par la réception à 11 heures de ces délégations dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône qui a été introduite par les discours d'Anne Passerat, présidente du Comité de jumelage, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, le représentant de Solingen, Ezio Romano, vice-président du Comité de jumelage de Novara, ou encore Linda Frederiksen, présidente du Comité de jumelage de Næstved, pour ne citer qu'eux.



Le Comité de jumelage de Chalon-sur-Saône et les délégations présentes espèrent que la Foire du Grand Chalon aura bien lieu en 2022. L'édition 2021 devait avoir lieu du 1er au 10 octobre de cette année mais elle a été annulée par le Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône.



Ces prises de paroles ont été l'occasion de présenter la nouvelle principale du lycée professionnel des métiers Du Gast-Dumorey qui a évoqué la mise en place d'un projet Erasmus consistant à fabriquer des kart-cross franco-italiens qui roulent sur tout type de route. Pour ce faire, les élèves du lycée professionnel se rendront en décembre en Italie et leurs homologues transalpins se rendront à leur tour à Chalon-sur-Saône en avril 2022.



À noter que le lycée professionnel des métiers Du Gast-Dumorey est le plus grand lycée professionnel de Saône-et-Loire.



2022 sera aussi l'occasion de célébrer l'anniversaire du jumelage entre Solingen et Chalon-sur-Saône, reportée sine die en raison de la crise sanitaire. Il a également été fait mention d'un projet entre l'École Media Art du Grand Chalon et celle de Saint-Helens et d'un tournoi de golf européen à Chalon-sur-Saône avec la participation des villes jumelées en octobre 2022.



La Foire du Grand Chalon étant annulée, le Comité de jumelage a rebondi et grâce au soutien de la Ville, donne rendez-vous ce dimanche 3 octobre sur la Place St Vincent, de 8 heures à 12 heures.



Sur son stand, le Comité de jumelage présente des produits régionaux des villes jumelées comme de la coutellerie de Solingen ou du riz et des biscuits de Novara.



Parmi les personnes présentes lors de cette réception, citons entre autres Daniele Romano et Vittoria De Vittorio de la délégation de Novara, Franka Bingernagel, Anita et Eduard Schön de la délégation de Solingen, Maria Santana de la délégation de Næstved mais aussi Bénédicte Mosnier, adjointe au maire en charge de la culture, Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Véronique Avon, conseillère municipale déléguée Animation commerciale, Isabel Paulo, conseillère municipale déléguée Actions en direction des jeunes, et Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati