Reprise des cours école du tennis de table de Châtenoy le royal

Comme de nombreuses associations sportives le club de tennis de table châtenoyen compte sur son école pour développer ses équipes et faire connaitre ce sport qui demande concentration, techniques et endurance.

Son président Jacques Brulé faisait les inscriptions mercredi 29 septembre au local du club aux Rotondes à Châtenoy le Royal. Les cours ont lieu le mercredi de 15h300 à 17h00 salle Semard.

Les jeunes et moins jeunes sont encadrés par des joueurs/professeurs qui leur confèrent la meilleure formation possible de façon à avoir la méthodologie pour acquérir les bons gestes, l’anticipation… Après les bonds, rebonds et nombreux entrainements, se profileront les matchs.

Ce mercredi, 5 jeunes étaient derrière les tables dont deux nouveaux. Les autres inscrits devraient bientôt les rejoindre raquette en main.

Pour vous inscrire ou inscrire vos enfants veuillez prendre contact au

06 12 82 03 53 ou par mail à l’adresse suivante [email protected]

Lieu des entrainements : 6 Rue Pierre Semard , 71880 Châtenoy-le-Royal

C.Cléaux