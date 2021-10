1521... 2021 -  500e Anniversaire d’un savant et poète Pontus de Tyard

Restaurer et faire vivre le château natal de Pontus de Tyard, faire connaître l’œuvre et la pensée de ce savant et poète humaniste, incontournable de la Renaissance, tels sont les buts de l’association « Renaissance du château Pontus de Tyard à Bissy-sur-Fley ». Pour le 500e anniversaire de sa naissance, en partenariat avec la Ville de Chalon s’est construit un programme de manifestations qui permettra aux Chalonnais de mieux connaître ce personnage qui, comme évêque de leur ville, a joué un rôle modérateur dans le déchaînement des guerres de religion.

À la Bibliothèque Municipale

Exposition du 18 septembre au 27 novembre

Dans le cadre de la manifestation régionale « Patrimoines écrits en Bourgogne Franche-Comté », la bibliothèque vous propose une exposition qui vous permettra de découvrir un peu plus ce personnage : « Pontus de Tyard, savant poète en son siècle ».

Seigneur de Bissy, poète, philosophe, savant, Pontus de Tyard (1521-1605) a participé avec force à un formidable renouveau du savoir au XVIe siècle. Il s’est imposé comme l’un des maîtres de la pensée moderne. Cet authentique humaniste, membre fondateur de la Pléiade, ce « curieux » aux multiples facettes, demeure aujourd’hui encore, l’une des figures marquantes de notre histoire.

Mardi, jeudi, vendredi : 13 h 30-18 h 30 / Mercredi : 10 h-18 h 30 / Samedi : 10 h-18 h

Découverte à partir du 23 octobre

Présentation d’un ouvrage du XVIe siècle auquel Pontus de Tyard a collaboré.



Théâtre samedi 27 novembre à la Bibliothèque adultes – sale d'étude

« Voyage au XVIe siècle en la bonne compagnie de Monsieur de Bissy » - Roman théâtral.

À l’Espace patrimoine

Dimanches Découvertes

Les dimanches à 15 h

Tarif : 3,60 € - Réservation obligatoire au 03 85 93 15 98

5 décembre : Chalon-sur-Saône au temps de Pontus de Tyard

RDV Espace Patrimoine

20 mars : Bastions, remparts et Citadelle

RDV 12-14 rue du Professeur Leriche

Exposition temporaire du 20 novembre 2021 au 29 mai 2022

Chalon-sur-Saône et Pontus de Tyard (1521-1605)

Écrivain et poète, Pontus de Tyard fut également un catholique modéré alors que les guerres de religion faisaient rage. Evêque de Chalon-sur-Saône de 1578 à 1594, il paya le prix de son soutien politique sans faille aux rois de France tandis que la Ligue s’emparait de la cité. Il est également le témoin des importantes transformations que connaît alors notre ville…

Entrée gratuite.

L’accès à l’Espace patrimoine est soumis au respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Au Musée Denon

Exposition du 15 décembre 2021 au 13 mars 2022

« La lyre, la mitre et l’astrolabe », centrée sur Pontus de Tyard : une plongée dans son époque. Pontus de Tyard excelle à converser avec les Muses ; il est appelé à la cour par Henri II et Charles IX comme professeur en astronomie et en mathématiques. Henri IV s’est adressé à lui pour l’instruire dans la foi catholique. Son œuvre poétique porte l’empreinte de Platon, de Pétrarque et de la mythologie. Recherchant l’harmonie universelle à travers l’harmonie poétique et musicale, il a su se montrer tour à tour historien, philosophe ou théologien : il a été incontestablement un acteur actif de l’histoire mouvementée de ce XVIe siècle.

Exposition réalisée avec le concours des bibliothèques municipales de Chalon-sur-Saône et de Lyon, du musée des Beaux-Arts de Dijon, de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône et de l’association Abigaïl Mathieu.

Entrée gratuite

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 sauf le mardi.

Visites guidées les dimanches 19 décembre, 16 janvier, 13 février et 13 mars à 15 h 30 et

les vendredis 7 janvier, 4 février et 4 mars à 18 h.

Gratuit - de 18 ans, 3,60 €/adulte. Durée 1 h 30.



Au Mégarama

Cinéma lundi 17 janvier 2022

Projections de films autour du XVI° siècle en partenariat avec l’association « La Bobine ».

Deux approches historiques et cinématographiques, deux incarnations différentes de cette sulfureuse reine qu’a connue Pontus de Tyard à la cour de Henri III et Charles IX.

17 h : « La Reine Margot », film de Jean Dréville (1954) avec Jeanne Moreau.

20 h : « La Reine Margot », film de Patrice Chéreau (1994) avec Isabelle Adjani.



Bande dessinée

L’association Bulles de Bourgogne rend hommage à Pontus de Tyard en lui consacrant un numéro de Bulles de Chalon-sur-Saône (#3), récit complet en 12 pages. Dans cette bande dessinée « Plus de pain... moins de peine... », Pontus raconte son arrivée à Chalon, le contexte religieux et apporte son regard sur cette époque tourmentée. Cette œuvre artistique donnera

l’occasion aux lecteurs de découvrir ce personnage sous un autre éclairage.

Scénariste : Simona Mogavino - Dessinatrice : Maria « Nigna » Riccio.

En vente au prix de 3 € à partir du 20 novembre à l’Office de Tourisme, l’Espace patrimoine, librairies Develay, l’Antre des Bulles.



Pontus de Tyard, né en 1521 au château de Bissy-sur-Fley, fut un authentique humaniste, précurseur des encyclopédistes, et figure emblématique de la vie culturelle et politique française du XVIe siècle. Comme poète, il fit partie de ceux qui ont créé le lien entre deux écoles, celle de Lyon, animée par Maurice Scève et Louise Labé, et celle dite de la Pléiade, à l’époque de Ronsard, qui a chanté le grand talent de son ami Tyard dans un de ses sonnets… D’une intelligence hors pair, ce poète fut également conseiller de trois rois. Comme évêque de

Chalon, dans une époque bouleversée par les guerres de religion, il tenta d’imposer la modération et essaya même, à travers ses « Homilies » de convaincre les protestants.

Cet érudit, musicien, philosophe, théologien, astronome, mathématicien, s’éteignit en 1605, laissant une trace lumineuse, passionnante à suivre, et une oeuvre à redécouvrir.

www. pontus-de-tyard.com



