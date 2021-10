Franck Charlier prend les commandes du PS en Saône et Loire

Ce soir les militants et militantes du Parti socialiste de Saône-et-Loire ont élu leur nouveau

Premier secrétaire fédéral.

Ils et elles ont choisi un homme habitué aux tempêtes par sa passion de la montagne,

amoureux de la nature, centré sur l’humain par sa profession et militant socialiste de

longue date. Je félicite chaleureusement Franck Charlier et suis heureuse de lui passer le

relais, il saura poursuivre la course de fonds qu’est le combat des socialistes pour une

société plus juste. Rassembleur, il a déjà commencé à jouer collectif car en conseiller

régional désormais délégué au sport, il sait que le socialisme se pratique en équipe ou

échoue. Je resterai un membre actif du collectif, élue notamment au conseil national.

Merci aux militants et militantes qui se sont mobilisés nombreux, et à Nathalie Leblanc

pour avoir fait vivre le débat et porté activement la contradiction.



Violaine Gillet