Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : Love is love la boutique coquine s’installe dans les rues piétonnes

Situé, 20 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, le magasin Love is Love vous accueille pour vous proposer tout une gamme sexy de prêt à porter hommes et femmes. Ouvert depuis le 28 septembre, vous trouverez dans cette jolie boutique : Déshabillés, lingeries sexy, huiles de massage, produits aphrodisiaques, sex-toy, plaisirs coquins… Dans ce magasin qui n’est pas du tout un sex-shop, vous trouverez les produits et des articles pour surprendre votre partenaire.

Sur place, Sylvain le gérant du magasin, vous donnera les conseils appropriés et vous conseillera sur les meilleur choix ou tendance du moment.

Le magasin Love is Love est ouvert du mardi au samedi de 10 heures 30 à 19 Heures 30 et le lundi de 14 heures à 19 heures. Tél 09 77 94 75 35.

