EMPLOI - La Saône et Loire, département le plus dynamique en Bourgogne-Franche Comté

En Bourgogne-Franche-Comté, comme en France, la croissance de l’emploi est significative au deuxième trimestre. Avec un confinement en avril plus léger que ceux instaurés en 2020, le secteur de l’hébergement-restauration marque un net rebond. Les services aux ménages et le commerce sont également en hausse. L’emploi est stable dans la construction et l’industrie selon les premiers éléments communiqués par l'INSEE. La Saône et Loire affiche la croissance la plus importante sur les 8 départements de la grande région Bourgogne-Franche Comté.

