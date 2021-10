Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, – qui se tiendront du vendredi 15 au dimanche 17 octobre -, le service Animation du Patrimoine de la Ville de Chalon propose deux temps forts à destination du jeune public (le vendredi dans le cadre de l'opération « Levez les yeux ! ») et des Chalonnais.

Le service Animation du Patrimoine apportera sa pierre à l’édifice des Journées Nationales de l’Architecture qui ont pour objectif de développer la connaissance architecturale du grand public. Elles proposent de dévoiler les richesses de l’architecture contemporaine remarquable partout où elle se trouve, de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques et de valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social de l’architecture pour le bien-être de tous. L'édition 2021 des Journées nationales de l'architecture sera placée sous le thème : « Vivre ensemble ». Cette thématique large et particulièrement pertinente dans le contexte de distanciation sociale actuel permettra de valoriser largement les réalisations urbaines et architecturales qui font la richesse des territoires.

Balade « d’un architecte à l’autre » à Chalon-sur-Saône

L'ordre des architectes et le service Animation du Patrimoine s'associent pour une balade inédite menant d'une agence d'architecture à l'autre, tout en découvrant le centre-ville et ses transformations.

Départ de la Maison des Vins de Chalon-sur-Saône en ce week-end où la Ville fêtera la Paulée (fête des vendanges).

Participation des agences Sénéchal-Auclair, Hervé Regnault Architecte, Archi oui.

Gratuit et sur réservation au 03 85 93 15 98

Vendredi 15 octobre à 18h

Rdv : parvis de la Maison des Vins, 2 promenade Sainte-Marie

À la découverte du Colisée, qui fête cette année ses 20 ans !

Edifié en 2001 par l'architecte Jean Guervilly, le Colisée s'installe alors dans un secteur qui depuis les années 1930 tend à devenir un zone de loisirs. Le projet, ambitueux, permet d'édifier un complexe sportif de 4 000 places, qui seront portées à 5 000 après les multiples victoires du club de basket chalonnais en 2012.

Hervé Regnault, architecte qui collabore avec Jean Guervilly sur de nombreux projets, à Chalon et ailleurs, depuis 2002 et Christelle Morin-Dufoix, Animatrice de l'architecture et du Patrimoine de la Ville de Chalon-sur-Saône vous entraineront dans une visite à deux voix autour de cet édifice devenu emblématique du territoire.

En partenariat avec le Grand Chalon et le Conseil de l'Ordre des Architectes de Bourgogne-Franche-Comté

Gratuit

Samedi 16 octobre, 15h

1 avenue Léon Blum, Chalon-sur-Saône

Communication Ville de Chalon-sur-Saône