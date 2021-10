Le cirque Zavatta-Prein s'installe à Chalon-sur-Saône.... et sans animaux sauvages !

Tony Prein et sa petite tribu du cirque font leur 3e apparition à Chalon-sur-Saône, "c'est une ville qu'on apprécie et qui aime le cirque. L'année dernière, on n'avait pas pu terminer notre tournée avec le coronavirus. On revient avec beaucoup de plaisir" lance Tony. Le cirque Zavatta-Prein qui a repris ses tournées, a débuté avec Louhans, et s'installe jusqu'au 7 novembre, avenue Edouard Herriot à Chalon-sur-Saône.

"Le spectacle est tourné vers la magie et notamment la grande illusion" précise Tony, tout en rappelant la présence des clowns, des dressages et de quelques animaux comme les chevaux, les lamas et autre chameau. "C'est un spectacle qui a été créé spécialement pour cette tournée 2021". Les amoureux du cirque pourront assister à la fameuse "roue de la mort", réalisée à plus de 9 mètres de haut "sans filets de sécurité".

La première représentation a lieu ce samedi 23 octobre à 16h. L'ouverture des guichets a lieu 45 minutes avant. Il est recommandé de réserver les places au 06 44 08 78 80.

Représentation les mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche.. toutes à 16h. Représentation exceptionnelle le lundi 1er novembre à 16h également.

Pass sanitaire obligatoire - port du maque obligatoire - 2h de spectacle

Les places vont de 5 euros à 15 euros dans les loges.

Laurent Guillaumé